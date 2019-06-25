«Союз МС-11» в полёте разделился на три отсека

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Пилотируемый корабль «Союз МС-11», отстыковавшийся ранее от Международной космической станции, разделился на три отсека.

Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«В 05:22 мск корабль «Союз МС-11» разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернётся на Землю) и приборно-агрегатный», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.

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