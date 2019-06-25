«Союз МС-11» в полёте разделился на три отсека
Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».
В 05:22 мск корабль #СоюзМС11 разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернется на Землю) и приборно-агрегатный— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.
//#SoyuzMS11 spacecraft sections separation: Orbital Module, Descent Module (with the crew), Instrumentation/Propulsion Module pic.twitter.com/OKKa5aPP5k
«В 05:22 мск корабль «Союз МС-11» разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернётся на Землю) и приборно-агрегатный», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.