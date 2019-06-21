Запуск «Протон-М» отложен из-за выявленных замечаний

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым российским космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний.

«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Отмечается, что в связи с этим госкомиссия перенесла пуск на резервную дату.

14 июня ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

В конце мая ракета «Протон-М» со спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур.