Ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Протон-М» со спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур.

Об этом сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter.

«30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы», — указывается в заявлении.

#Ямал601: ПУСК! 🚀



30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы».



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/yqMBI8E2Y7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.

Отмечается, что к настоящему моменту произошло отделение первой ступени ракеты.

RT ведёт трансляцию запуска.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» принял решение завершить эксплуатацию космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р».