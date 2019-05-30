Ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур

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Ракета «Протон-М» со спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур.
Ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter.

«30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту произошло отделение первой ступени ракеты.

RT ведёт трансляцию запуска.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» принял решение завершить эксплуатацию космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р».

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