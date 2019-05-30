Ракета «Протон-М» со спутником стартовала с космодрома Байконур
- РИА Новости
Об этом сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter.
«30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы», — указывается в заявлении.
#Ямал601: ПУСК! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.
30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы».
Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/yqMBI8E2Y7
Отмечается, что к настоящему моменту произошло отделение первой ступени ракеты.
#Ямал601: 119 секунд→ есть отделение первой ступени ракеты-носителя «Протон-М»— РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 мая 2019 г.
//#Yamal601: T+01:59 min →first stage separation pic.twitter.com/UVIxWBW3Za
RT ведёт трансляцию запуска.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» принял решение завершить эксплуатацию космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р».