Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена

«Роскосмос» принял решение завершить эксплуатацию космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р».

«Космический аппарат «Спектр-Р» (Радиоастрон) проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о нашей Вселенной», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р».

В начале 2019 года сообщалось, что учёные частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р».

Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истёк в 2014-м, однако он продолжил работу.