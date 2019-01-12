Учёные рассказали о потере связи с космическим телескопом «Спектр-Р»

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Учёные частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», в настоящее время аппарат не принимает команды с Земли. Об этом рассказал директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.
Учёные рассказали о потере связи с космическим телескопом «Спектр-Р»
  • Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» («Спектр-Р»). Архивное фото / © НПО имени Лавочкина

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может всё заработать. Мы на это надеемся», — рассказал он РИА Новости.

Кардашев отметил, что несколько попыток наладить связь закончились неудачей. Учёный подчеркнул, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истёк.

Как пишет агентство, ранее работа телескопа была продлена до 31 декабря 2019 года, при этом изначально она должна была завершиться в 2016-м.

Ранее Воздушно-космические силы России подтвердили, что российский военный спутник «Космос-2430» 5 января был планово сведён с орбиты.

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