ВКС России подтвердили сход с орбиты военного спутника

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RT
Воздушно-космические силы России подтвердили информацию о том, что российский военный спутник «Космос-2430» 5 января был планово сведён с орбиты. Об этом сообщает РИА Новости.
ВКС России подтвердили сход с орбиты военного спутника
  • © pixabay.com

«5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведён с орбиты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы.

В ВКС добавили, что космический аппарат был запущен в 2007 году, в 2012-м он был выведен из состава орбитальной группировки России.

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский спутник «Космос-2430» сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере.

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