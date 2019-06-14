«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс

Ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Об этом «Роскосмос» сообщил на своей странице в Twitter.

«Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81», — говорится в заявлении.

#СпектрРГ: ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81.



🚀 Пуск запланирован в 15:17 мск 21 июня



(Архивное фото) pic.twitter.com/39XEsvFkxE — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июня 2019 г.

Уточняется, что запуск «Спектра-РГ» намечен на 15:17 21 июня.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе.