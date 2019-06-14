«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс

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Ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс
  • РИА Новости

Об этом «Роскосмос» сообщил на своей странице в Twitter.

«Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81», — говорится в заявлении.

Уточняется, что запуск «Спектра-РГ» намечен на 15:17 21 июня.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе.

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