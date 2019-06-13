Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе
- РИА Новости
«Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции», — цитирует Интерфакс премьера.
Как отметил Медведев, в настоящее время у России таких достижений не так много.
«Но лидерство возвращать нужно», — подчеркнул он.
По его словам, это вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.
Ранее в правительстве заявили, что Россия опустилась на третье место по числу космических пусков, уступив США и Китаю.
В январе Медведев на совещании о развитии «Роскосмоса» призвал заканчивать с «прожектёрством» в ракетно-космической отрасли.