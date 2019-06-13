Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе

Россия не имеет права сдавать позиции в космосе, нужно вернуть её лидерство, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу развития «Роскосмоса».

«Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции», — цитирует Интерфакс премьера.

Как отметил Медведев, в настоящее время у России таких достижений не так много.

«Но лидерство возвращать нужно», — подчеркнул он.

По его словам, это вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.

Ранее в правительстве заявили, что Россия опустилась на третье место по числу космических пусков, уступив США и Китаю.

В январе Медведев на совещании о развитии «Роскосмоса» призвал заканчивать с «прожектёрством» в ракетно-космической отрасли.