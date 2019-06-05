Врач назвал самые полезные для здоровья ягоды

Короткая ссылка
Голубика и брусника являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не используют вредные вещества, которые применяются при выращивании больших урожаев клубники, считает эксперт.
Врач назвал самые полезные для здоровья ягоды
  • © pixabay.com

Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, считает научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

«Клубника, которая сейчас везде продаётся, массового производства. В связи с тем что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — рассказал он РИА Новости.

Ранее американские учёные выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить