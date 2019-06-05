Врач назвал самые полезные для здоровья ягоды

Голубика и брусника являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не используют вредные вещества, которые применяются при выращивании больших урожаев клубники, считает эксперт.

Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, считает научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

«Клубника, которая сейчас везде продаётся, массового производства. В связи с тем что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — рассказал он РИА Новости.

Ранее американские учёные выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.