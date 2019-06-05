Врач назвал самые полезные для здоровья ягоды
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Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, считает научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.
«Клубника, которая сейчас везде продаётся, массового производства. В связи с тем что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — рассказал он РИА Новости.
Ранее американские учёные выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.