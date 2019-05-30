В ЦПК назвали количество выходов для подключения модуля «Наука» к МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что для подключения к системам Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребуется десять выходов в открытый космос.

«У нас по тематике МЛМ планируется десять выходов», — цитирует РИА Новости Власова.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на МКС, в августе начнёт проходить предполётные испытания.

Также генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил, что для запуска к космической станции в июне 2020 года этого модуля была изготовлена ракета-носитель «Протон-М» повышенной мощности.