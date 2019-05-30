В ЦПК назвали количество выходов для подключения модуля «Наука» к МКС
«У нас по тематике МЛМ планируется десять выходов», — цитирует РИА Новости Власова.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на МКС, в августе начнёт проходить предполётные испытания.
Также генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил, что для запуска к космической станции в июне 2020 года этого модуля была изготовлена ракета-носитель «Протон-М» повышенной мощности.