В ЦПК назвали количество выходов для подключения модуля «Наука» к МКС

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Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что для подключения к системам Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребуется десять выходов в открытый космос.

«У нас по тематике МЛМ планируется десять выходов», — цитирует РИА Новости Власова. 

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на МКС, в августе начнёт проходить предполётные испытания.

Также генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил, что для запуска к космической станции в июне 2020 года этого модуля была изготовлена ракета-носитель «Протон-М» повышенной мощности.

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