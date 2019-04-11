Рогозин рассказал об исследованиях на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru оценил исследования на Международной космической станции (МКС).

«За 20 лет существования МКС нашими космонавтами было проведено 176 экспериментов. Научная значимость у них есть. Но не скажу, что это была абсолютно эффективная работа. Космонавты настаивают на том, что хотят заниматься перспективными, прорывными вещами», — заявил он.

В связи с этим «Роскосмос» пересмотрел подход к работе экипажа МКС и к эксплуатации станции как таковой.

По словам Рогозина, на внешнем борту новых модулей планируется установить специальные платформы, к которым будет крепиться научное оборудование, в том числе метеоаппараты, аппараты для дистанционного зондирования Земли, различные ретрансляторы.

«Космонавты выходят в космос, смотрят, как работает аппаратура. После излечения «детских болезней» аппараты будут отправляться на соответствующие орбиты», — пояснил глава госкорпорации.

Ранее Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.