Рогозин рассказал о сроках начала испытаний модуля «Наука» для МКС
«Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезён в РКК «Энергия» для предполётных испытаний», — написал он в своём Twitter.
По словам Рогозина, соответствующее решение было принято в ходе совещания с участием генеральных конструкторов, которое прошло в Королёве 16 марта.
Он добавил, что работа по модулю налаживается.
Ранее Рогозин сообщил, что астронавты США продолжат летать к МКС на «Союзах».