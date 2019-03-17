Рогозин рассказал о сроках начала испытаний модуля «Наука» для МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на Международной космической станции (МКС), в августе начнёт проходить предполётные испытания.

«Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезён в РКК «Энергия» для предполётных испытаний», — написал он в своём Twitter.

По словам Рогозина, соответствующее решение было принято в ходе совещания с участием генеральных конструкторов, которое прошло в Королёве 16 марта.

Он добавил, что работа по модулю налаживается.

Ранее Рогозин сообщил, что астронавты США продолжат летать к МКС на «Союзах».