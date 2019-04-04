Для запуска к МКС модуля «Наука» изготовили «Протон» повышенной мощности

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Для запуска к Международной космической станции в июне 2020 года модуля «Наука» была изготовлена ракета-носитель «Протон-М» повышенной мощности. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов.

Как сообщает РИА Новости, отвечая на вопрос о том, что на модуле «Наука» вместо шести старых баков планируется установить 30 баков от «Фрегата» и что суммарно в новых баках будет топлива меньше, чем в старых баках, из-за этого придётся разработать более экономный план по расходу топлива на полёт модуля к МКС, Кузнецов заявил, что это компенсируется «применением ракеты с улучшенными характеристиками, которая выведет МЛМ на более высокую орбиту».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на МКС, в августе начнёт проходить предполётные испытания.

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