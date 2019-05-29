В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

«Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением», — сказала гериатр.

По её словам, подобные исследования и подходы в рамках работы с пожилыми людьми очень эффективны.

«Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы. А при помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система наоборот вычищается. Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья», — заключила Ткачёва.

Ранее учёные из Американского гериатрического общества рассказали об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

Программа тренировок состояла из коротких групповых занятий, которые проводились три раза в неделю.

Сначала тренировки длились 18 минут, позднее их продолжительность увеличилась до 36 минут.