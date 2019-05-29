Учёные рассказали о методе избавления от брюшного жира

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Учёные из Американского гериатрического общества рассказали об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
Учёные рассказали о методе избавления от брюшного жира
  • © Pixabay

Как пишет MedicalXpress, брюшной жир, известный как центральное ожирение, часто бывает у пожилых людей.

Команда исследователей создала 10-недельный курс персонализированного интервального тренинга для людей в возрасте 70 лет, у которых наблюдается центральное ожирение.

Подчёркивается, что программа состояла из коротких групповых тренировок, которые проводились три раза в неделю. Сначала занятия длились 18 минут, позднее их продолжительность увеличилась до 36 минут.

При этом другая группа участников исследования продолжила вести привычный образ жизни.

В результате участники, занимавшиеся тренировками, уменьшили жировую массу почти на 1 кг и даже нарастили мышечную массу. Примечательно, что интервальные тренировки оказались более эффективны для мужчин, чем для женщин, говорится в сообщении.

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

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