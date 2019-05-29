Учёные рассказали о методе избавления от брюшного жира
- © Pixabay
Как пишет MedicalXpress, брюшной жир, известный как центральное ожирение, часто бывает у пожилых людей.
Команда исследователей создала 10-недельный курс персонализированного интервального тренинга для людей в возрасте 70 лет, у которых наблюдается центральное ожирение.
Подчёркивается, что программа состояла из коротких групповых тренировок, которые проводились три раза в неделю. Сначала занятия длились 18 минут, позднее их продолжительность увеличилась до 36 минут.
При этом другая группа участников исследования продолжила вести привычный образ жизни.
В результате участники, занимавшиеся тренировками, уменьшили жировую массу почти на 1 кг и даже нарастили мышечную массу. Примечательно, что интервальные тренировки оказались более эффективны для мужчин, чем для женщин, говорится в сообщении.
Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.