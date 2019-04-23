Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»

Французское космическое агентство CNES сообщило, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе.

Cet événement est le premier tremblement martien dont l’origine proviendrait de l’intérieur de la planète – par opposition à un mouvement causé par le vent. Pour vous donner un aperçu, voici quelques sons reconstitués à partir des données collectées par #SEIS sur #Mars 👇 pic.twitter.com/IiiuyvxmSu — CNES (@CNES) 23 апреля 2019 г.

В заявлении, опубликованном в Twitter агентства, уточняется, что сигнал был зарегистрирован 6 апреля.

Аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года, в ноябре он сел на поверхность Марса.

10 апреля учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию.