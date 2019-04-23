Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»

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Французское космическое агентство CNES сообщило, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе.
Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»
  • © NASA / JPL-Caltech

В заявлении, опубликованном в Twitter агентства, уточняется, что сигнал был зарегистрирован 6 апреля.

Аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года, в ноябре он сел на поверхность Марса. 

10 апреля учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию.

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