Эксперт оценил публикацию первой фотографии чёрной дыры

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию первой в истории фотографии чёрной дыры.

«Это самое важное научное событие года. Это совершенно невероятное, потрясающее открытие», — заявил он.

По его словам, чёрная дыра — самый главный объект во Вселенной, и астрофизики поставили задачу узнать, как же она выглядит.

Как считает Докучаев, это заявка на Нобелевскую премию.

Ранее профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры.