Эксперт оценил публикацию первой фотографии чёрной дыры
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«Это самое важное научное событие года. Это совершенно невероятное, потрясающее открытие», — заявил он.
По его словам, чёрная дыра — самый главный объект во Вселенной, и астрофизики поставили задачу узнать, как же она выглядит.
Как считает Докучаев, это заявка на Нобелевскую премию.
Ранее профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры.