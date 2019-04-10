Эксперт оценил публикацию первой фотографии чёрной дыры

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Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию первой в истории фотографии чёрной дыры.
Эксперт оценил публикацию первой фотографии чёрной дыры
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«Это самое важное научное событие года. Это совершенно невероятное, потрясающее открытие», — заявил он.

По его словам, чёрная дыра — самый главный объект во Вселенной, и астрофизики поставили задачу узнать, как же она выглядит.

Как считает Докучаев, это заявка на Нобелевскую премию.

Ранее профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры.

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