Эксперт прокомментировал исследование о повышающих риск рака кишечника продуктах

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik прокомментировал исследование о продуктах, повышающих риск развития рака кишечника.

«Про красное мясо уже несколько лет идут дискуссии. Их основой стал результат исследования на большом количестве людей, согласно которому те, кто употреблял красное мясо, на 15% больше имеют риск рака кишечника. Я считаю, что это очень маленькая разница», — заявил эксперт.

Тем более, отметил он, нет прямых экспериментов, то есть неизвестно, как люди жили, что ещё ели, какой образ жизни вели.

Жемчугов пояснил, что за состояние кишечника и иммунную систему отвечает микрофлора, которая зависит от того, что человек ест и как работают все внутренние органы.

«Если есть мясо с полноценным набором продуктов (с овощами, зеленью, кисломолочными продуктами), то в кишечнике формируется полноценная микрофлора, которая отвечает за иммунитет», — добавил эксперт.

Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, выявило, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 г и менее.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессора Михаэля Бауманна о том, что лучшими мерами предосторожности против раковых заболеваний являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.