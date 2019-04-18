Эксперт прокомментировал исследование о повышающих риск рака кишечника продуктах
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«Про красное мясо уже несколько лет идут дискуссии. Их основой стал результат исследования на большом количестве людей, согласно которому те, кто употреблял красное мясо, на 15% больше имеют риск рака кишечника. Я считаю, что это очень маленькая разница», — заявил эксперт.
Тем более, отметил он, нет прямых экспериментов, то есть неизвестно, как люди жили, что ещё ели, какой образ жизни вели.
Жемчугов пояснил, что за состояние кишечника и иммунную систему отвечает микрофлора, которая зависит от того, что человек ест и как работают все внутренние органы.
«Если есть мясо с полноценным набором продуктов (с овощами, зеленью, кисломолочными продуктами), то в кишечнике формируется полноценная микрофлора, которая отвечает за иммунитет», — добавил эксперт.
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, выявило, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 г и менее.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессора Михаэля Бауманна о том, что лучшими мерами предосторожности против раковых заболеваний являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.