Эксперт прокомментировал исследование о повышающих риск рака кишечника продуктах

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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik прокомментировал исследование о продуктах, повышающих риск развития рака кишечника.
Эксперт прокомментировал исследование о повышающих риск рака кишечника продуктах
  • © pixabay.com

«Про красное мясо уже несколько лет идут дискуссии. Их основой стал результат исследования на большом количестве людей, согласно которому те, кто употреблял красное мясо, на 15% больше имеют риск рака кишечника. Я считаю, что это очень маленькая разница», — заявил эксперт.

Тем более, отметил он, нет прямых экспериментов, то есть неизвестно, как люди жили, что ещё ели, какой образ жизни вели.

Жемчугов пояснил, что за состояние кишечника и иммунную систему отвечает микрофлора, которая зависит от того, что человек ест и как работают все внутренние органы.

«Если есть мясо с полноценным набором продуктов (с овощами, зеленью, кисломолочными продуктами), то в кишечнике формируется полноценная микрофлора, которая отвечает за иммунитет», — добавил эксперт.

Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, выявило, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 г и менее.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессора Михаэля Бауманна о том, что лучшими мерами предосторожности против раковых заболеваний являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

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