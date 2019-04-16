Путин назвал сроки запуска «Ангары-А5М»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М» должен состояться в 2025 году.

«Ангара-А5М» должна полететь с космодрома Восточный в 2025 году», — заявил российский лидер.

При этом пуск ракеты «Ангара-А5» запланирован на 2021 год.

Путин подчеркнул, что России необходимо сформировать «заделы на долгосрочную перспективу» в ракетно-космической отрасли.

По мнению президента, для сохранения преимущества в космосе требуется постоянный мониторинг процесса разработки и внедрения новейших технологий.

Ранее Путин призвал «не топтаться на месте» в космической сфере.