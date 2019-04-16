Путин призвал «глубоко модернизировать» ракетно-космическую отрасль
- РИА Новости
«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами», — сказал глава государства.
По словам Путина, необходимо «учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности» во всех сферах жизни.
Президент также призвал привести в соответствие духу времени основы государственной политики в области освоения космоса до 2030 года.
«Нужно актуализировать основы государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учётом современных мировых тенденций», — добавил он.
Ранее стало известно, что Путин 16 апреля проведёт заседание СБ России, на котором будут рассмотрены приоритетные направления госполитики в области космоса.