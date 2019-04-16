Путин призвал «глубоко модернизировать» ракетно-космическую отрасль

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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал «глубоко модернизировать» ракетно-космическую отрасль.
Путин призвал «глубоко модернизировать» ракетно-космическую отрасль
  • РИА Новости

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами», — сказал глава государства.

По словам Путина, необходимо «учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности» во всех сферах жизни.

Президент также призвал привести в соответствие духу времени основы государственной политики в области освоения космоса до 2030 года.

«Нужно актуализировать основы государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учётом современных мировых тенденций», — добавил он.

Ранее стало известно, что Путин 16 апреля проведёт заседание СБ России, на котором будут рассмотрены приоритетные направления госполитики в области космоса.

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