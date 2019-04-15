Путин обсудит с СБ России направления госполитики в области космоса
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«16 апреля в Кремле президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности. Планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики России в области космической деятельности», — говорится в сообщении.
10 апреля Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Тогда была затронута тема Арктики.