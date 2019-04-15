Путин обсудит с СБ России направления госполитики в области космоса

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Российский лидер Владимир Путин 16 апреля проведёт заседание Совета безопасности России, на котором планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики в области космоса.
Путин обсудит с СБ России направления госполитики в области космоса
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«16 апреля в Кремле президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности. Планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики России в области космической деятельности», — говорится в сообщении.

10 апреля Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. 

Тогда была затронута тема Арктики

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