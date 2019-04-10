Путин обсудил в Петербурге с Совбезом Арктику
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- РИА Новости
«Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Он отметил, что на совещании «затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд вопросов международной повестки дня».
Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» заявил, что не видит особой военной напряжённости в Арктическом регионе.