Путин обсудил в Петербурге с Совбезом Арктику

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Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Путин обсудил в Петербурге с Совбезом Арктику
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он отметил, что на совещании «затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд вопросов международной повестки дня».

Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» заявил, что не видит особой военной напряжённости в Арктическом регионе.

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