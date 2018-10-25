Врач прокомментировал исследование о смертельной опасности зимы

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с m24 оценил исследование шведских учёных о смертельной опасности зимы.

По словам эксперта, существует холодовая стенокардия, когда люди с утра выходят на мороз и у них возникает приступ болей в сердце.

«Иногда спазм такой силы, что это заканчивается инфарктом. Таким людям подбирают препараты, которые расширяют сосуды сердца, и рекомендуют принимать либо постоянно, либо перед выходом на улицу», — пояснил Фёдоров.

Как отметил эксперт, главный симптом — давящие боли в груди, и если сердце начинает болеть после эмоциональных переживаний, при выходе на холод или, наоборот, в тёплом помещении после мороза, иногда после питья холодной воды, то это специфические факторы холодовой стенокардии.

Ранее врач-кардиолог профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование шведских учёных.