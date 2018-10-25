Врач-кардиолог прокомментировал исследование о смертельной опасности зимы

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Врач-кардиолог профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование шведских учёных о смертельной опасности зимы.
Врач-кардиолог прокомментировал исследование о смертельной опасности зимы
  • РИА Новости

«Ничего нового они не открыли. Этот факт известен уже давно под названием «холодовая стенокардия», — заявил он.

Как отметил Конев, исследования в этой области проводились, например, в советское время. Изучались переселенцы и постоянные жители Сибири.

По словам эксперта, можно использовать различную профилактику, но лучше обратиться за индивидуальной консультацией к врачу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал исследование шведских учёных.

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