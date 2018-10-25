Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что общее руководство по запуску ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко. По данным ведомства, запуск ракеты «Союз-2.1б» прошёл в штатном режиме. Также сообщается, что проведения пуска и полёта ракеты-носителя контролировались средствами наземного автоматизированного комплекса управления. 11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку. Командир данного экипажа Алексей Овчинин рассказал о произошедшем в интервью RT.