Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена с Плесецка

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что общее руководство по запуску ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

По данным ведомства, запуск ракеты «Союз-2.1б» прошёл в штатном режиме.

Также сообщается, что проведения пуска и полёта ракеты-носителя контролировались средствами наземного автоматизированного комплекса управления.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку.

Командир данного экипажа Алексей Овчинин рассказал о произошедшем в интервью RT.

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