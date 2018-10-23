NASA планирует отправить свой экипаж на МКС на «Союзе» в декабре
- РИА Новости
«NASA ведёт перегруппировку сил, работает над новым планом, и мы готовимся полететь снова. В предстоящие полтора месяца будет несколько пусков российских ракет, и мы определённо планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете «Союз» на МКС», — заявил Брайденстайн.
Он отметил, что российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг хотят попасть на МКС и с нетерпением ждут новой возможности.
Ранее Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.