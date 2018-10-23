NASA планирует отправить свой экипаж на МКС на «Союзе» в декабре

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NASA планирует отправить свой экипаж на Международную космическую станцию на «Союзе» в декабре, сообщил глава космического агентства Джим Брайденстайн в ходе выступления на заседании Национального космического совета под председательством вице-президента США Майка Пенса.
NASA планирует отправить свой экипаж на МКС на «Союзе» в декабре
  • РИА Новости

«NASA ведёт перегруппировку сил, работает над новым планом, и мы готовимся полететь снова. В предстоящие полтора месяца будет несколько пусков российских ракет, и мы определённо планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете «Союз» на МКС», — заявил Брайденстайн.

Он отметил, что российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг хотят попасть на МКС и с нетерпением ждут новой возможности.

Ранее Брайденстайн выразил уверенность, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

11 октября сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

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