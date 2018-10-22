Источник назвал предварительную дату запуска «Союза» к МКС
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, это будет запуск ракеты с грузовым кораблём «Прогресс МС-10».
«Пуск предварительно запланирован на 18 ноября», — уточнил источник.
Окончательный отчёт по аварии корабля «Союз МС-10» будет утверждён 30 октября.
11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку. Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.