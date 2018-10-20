Окончательный отчёт по аварии «Союза» будет утверждён 30 октября

Окончательный отчёт по аварии корабля «Союз МС-10» будет утверждён 30 октября, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как отмечается, в головном научно-исследовательском институте ракетно-космической отрасли России состоялось очередное заседание комиссии по аварии «Союза».

«Заслушав доклады специалистов, работающих над расследованием причин нештатной ситуации, члены аварийной комиссии после детального анализа одобрили предварительный отчёт о причинах аварии и приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что окончательный отчёт, а также «перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности» будут утверждены 30 октября.

Их, как сообщается, представят председателю госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину прерывания запуска «Союза».

Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.

Подробнее — в материале RT.