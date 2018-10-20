Окончательный отчёт по аварии «Союза» будет утверждён 30 октября

Короткая ссылка
Окончательный отчёт по аварии корабля «Союз МС-10» будет утверждён 30 октября, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Окончательный отчёт по аварии «Союза» будет утверждён 30 октября
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как отмечается, в головном научно-исследовательском институте ракетно-космической отрасли России состоялось очередное заседание комиссии по аварии «Союза».

«Заслушав доклады специалистов, работающих над расследованием причин нештатной ситуации, члены аварийной комиссии после детального анализа одобрили предварительный отчёт о причинах аварии и приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что окончательный отчёт, а также «перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности» будут утверждены 30 октября.

Их, как сообщается, представят председателю госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину прерывания запуска «Союза».

Космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инцидент.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить