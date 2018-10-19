«Роскосмос» введёт видеофиксацию сборки ракет

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«Роскосмос» будет записывать на видео процесс сборки ракет, чтобы контролировать работников, сообщил РИА Новости глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко.
«Роскосмос» введёт видеофиксацию сборки ракет
  • РИА Новости

Отмечается, что данное поручение дал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли», — сказал Устименко.

Он отметил, что это касается не только цехов сборки ракет «Союз» на Байконуре, но и вообще всех предприятий космической отрасли.

Ранее стало известно, что в комитете по ЧС МВД Казахстана сформирован совместный штаб по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10», на борту которого находился новый экипаж МКС, произошла авария носителя. Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

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