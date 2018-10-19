Источник: систему управления «Союза-2» модернизируют из-за аварии

Система управления на ракетах семейства «Союз-2» будет модернизирована в связи с аварией носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, на цифровых носителях «Союза-2» внедрят дублирующую команду.

«Если механика не сработала, как в случае с «Союзом-ФГ», то через 1—2 секунды после расчётного времени отделения бортовым компьютером будет подаваться команда на принудительное отделение «боковушек», — сообщил источник.

Он добавил, что внедрять такую систему на оставшихся пяти ракетах «Союз-ФГ», не планируется, так как в них используется система управления украинского производства.

Ранее источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз».

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку.