Источник: российские космонавты осмотрят «Союз МС-09» снаружи в декабре

Выход российских космонавтов с МКС в открытый космос для осмотра снаружи корабля «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие, перенесён на месяц. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре.

Отмечается, что такое решение было принято из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«Предполагается, что российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос в середине декабря, чтобы осмотреть снаружи корабль «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие», — заявил источник.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» 15 ноября.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.