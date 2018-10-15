Источник: на Байконуре началась подготовка к запуску «Союза»

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На Байконуре началась подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз».
Источник: на Байконуре началась подготовка к запуску «Союза»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

Отмечается, что в настоящее время специалисты КК «Энергия» им. С.П. Королёва и филиала корпорации — Завода экспериментального машиностроения — проверяют состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

Ранее запуск «Союза» был запланирован на 20 декабря.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг смогли совершить аварийную посадку. Они не пострадали.

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