В «Роскосмосе» намерены ходатайствовать о награждении экипажа «Союза МС-10»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
«Руководство «Роскосмоса» будет ходатайствовать о награждении за высокопрофессиональные действия и мужество членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10»», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что к наградам также планируется представить сотрудников аварийно-спасательных служб, которые принимали участие в операции по спасению российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.
11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Овчинин и Хейг смогли спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.