В «Роскосмосе» намерены ходатайствовать о награждении экипажа «Союза МС-10»

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В госкорпорации «Роскосмос» намерены ходатайствовать о награждении членов экипажа корабля «Союз МС-10», который аварийно приземлился после аварии ракеты «Союз-ФГ».
В «Роскосмосе» намерены ходатайствовать о награждении экипажа «Союза МС-10»
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Руководство «Роскосмоса» будет ходатайствовать о награждении за высокопрофессиональные действия и мужество членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10»», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что к наградам также планируется представить сотрудников аварийно-спасательных служб, которые принимали участие в операции по спасению российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Овчинин и Хейг смогли спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

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