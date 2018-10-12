Вице-премьер Борисов доложил Путину о ситуации с аварией «Союза»
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да, кратко. На встрече с правительством», — рассказал он.
Ранее прокуратура комплекса Байконур организовала проверку в связи с аварией корабля «Союз МС-10».
11 октября во время запуска «Союза» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.
Сразу после аварии в Кремле заявили, что Путину сообщат все необходимые данные в связи с произошедшим.