Вице-премьер Борисов доложил Путину о ситуации с аварией «Союза»

Вице-премьер Юрий Борисов кратко доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с аварией корабля «Союз».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, кратко. На встрече с правительством», — рассказал он.

Ранее прокуратура комплекса Байконур организовала проверку в связи с аварией корабля «Союз МС-10».

11 октября во время запуска «Союза» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.

Сразу после аварии в Кремле заявили, что Путину сообщат все необходимые данные в связи с произошедшим.