Вице-премьер Борисов доложил Путину о ситуации с аварией «Союза»

Короткая ссылка
Вице-премьер Юрий Борисов кратко доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с аварией корабля «Союз».
Вице-премьер Борисов доложил Путину о ситуации с аварией «Союза»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, кратко. На встрече с правительством», — рассказал он.

Ранее прокуратура комплекса Байконур организовала проверку в связи с аварией корабля «Союз МС-10».

11 октября во время запуска «Союза» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.

Сразу после аварии в Кремле заявили, что Путину сообщат все необходимые данные в связи с произошедшим. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить