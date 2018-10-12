Прокуратура Байконура начала проверку в связи с аварией «Союза»

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Прокуратура комплекса Байконур начала проверку в связи с аварией корабля «Союз МС-10», заявили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Байконура начала проверку в связи с аварией «Союза»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Прокуратурой комплекса Байконур организована проверка исполнения федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверки «будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракеты-носителя и организацию её запуска».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».

В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Экипаж МКС совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.

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