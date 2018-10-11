В NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом»

Глава миссии МКС в NASA Кенни Тодд в ходе пресс-конференции, посвящённой инциденту с кораблём «Союз МС-10», заявил, что в агентстве гордятся сотрудничеством с российской госкорпорацией «Роскосмос».

«На протяжении последних нескольких лет мы полагались на русских в доставке астронавтов в космос, и это партнёрство продолжает расти... Мы очень гордимся отношениями, которые NASA и «Роскосмос» выстраивали на протяжении многих лет», — цитирует его РИА Новости.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Как стало известно позднее, авария была зафиксирована на 165-й секунде полёта.

Состояние российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавтра Ника Хейга оценивается как удовлетворительное, в ходе ЧП они не получили травм.