Источник: следующий пуск к МКС может быть проведён досрочно

Из-за большой нагрузки на нынешний экипаж МКС следующий пилотируемый пуск к станции может быть проведён досрочно, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Следующий пуск попытаются провести до середины ноября, он пройдёт раньше запланированного. На МКС остаются три человека, это неэффективно», — сказал он.

Как отмечается, экипаж, который совершил аварийную посадку в Казахстане, в следующем пуске к МКС участвовать не будет.

Ранее в правительстве заявили о возможных кадровых перестановках в «Роскосмосе» после установления причин аварии «Союза».

11 октября во время запуска ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.

По некоторым данным, причиной аварии «могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя».