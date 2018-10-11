Источник: следующий пуск к МКС может быть проведён досрочно

Короткая ссылка
Из-за большой нагрузки на нынешний экипаж МКС следующий пилотируемый пуск к станции может быть проведён досрочно, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник: следующий пуск к МКС может быть проведён досрочно
  • Reuters

«Следующий пуск попытаются провести до середины ноября, он пройдёт раньше запланированного. На МКС остаются три человека, это неэффективно», — сказал он.

Как отмечается, экипаж, который совершил аварийную посадку в Казахстане, в следующем пуске к МКС участвовать не будет.

Ранее в правительстве заявили о возможных кадровых перестановках в «Роскосмосе» после установления причин аварии «Союза».

11 октября во время запуска ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.

По некоторым данным, причиной аварии «могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить