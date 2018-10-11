Источник: следующий пуск к МКС может быть проведён досрочно
- Reuters
«Следующий пуск попытаются провести до середины ноября, он пройдёт раньше запланированного. На МКС остаются три человека, это неэффективно», — сказал он.
Как отмечается, экипаж, который совершил аварийную посадку в Казахстане, в следующем пуске к МКС участвовать не будет.
Ранее в правительстве заявили о возможных кадровых перестановках в «Роскосмосе» после установления причин аварии «Союза».
11 октября во время запуска ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя.
По некоторым данным, причиной аварии «могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя».