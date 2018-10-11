Борисов не исключил кадровых перестановок после выявления причин аварии «Союза»

Вице-премьер Юрий Борисов заявил о возможных кадровых перестановках в «Роскосмосе» после установления причин аварии «Союза».

«Сначала надо установить причину. Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», — цитирует РИА Новости Борисова.

11 октября на второй минуте старта ракеты к МКС произошла авария носителя.

Жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», рассказала о состоянии здоровья супруга.