Борисов не исключил кадровых перестановок после выявления причин аварии «Союза»
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«Сначала надо установить причину. Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», — цитирует РИА Новости Борисова.
11 октября на второй минуте старта ракеты к МКС произошла авария носителя.
Жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», рассказала о состоянии здоровья супруга.