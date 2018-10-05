В Швеции ребёнок нашёл в озере древний меч

Короткая ссылка
На юге Швеции восьмилетняя девочка Сага Ванечек, отдыхая на берегу озера, обнаружила древний меч. Об этом сообщает The Local.
В Швеции ребёнок нашёл в озере древний меч
  • © Jonkopings Lans Museum

По некоторым данным, находка относится к V-VI векам нашей эры.

По словам девочки, меч был обнаружен прошедшим летом.

«Я была у озера, кидала палочки и камни в воду... Потом я нашла что-то похожее на палку. Я достала её и собиралась бросить в воду, но у неё была рукоятка... Я подняла её и сказала: «Папа, я нашла меч!» — рассказала Ванечек.

Впоследствии отец ребёнка рассказал, что сначала подумал, что меч не имеет исторической ценности, однако после консультаций со специалистами выяснилось, что находка, вероятно, относится к эпохе, когда в Скандинавии ещё не началась эпоха викингов.

В сентябре сообщалось, что археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить