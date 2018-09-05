Археологи нашли в Выборгском замке средневековую настольную игру

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Археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры.
Археологи нашли в Выборгском замке средневековую настольную игру
  • © пресс-служба ИММК РАН

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, находка не похожа ни на одну из известных сейчас игр.

«Вероятнее всего, речь идёт о старинной игре «Мельница», которая известна с IX—X веков, она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу», — заявил заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН Александр Смирнов.

Он рассказал, что эта игра была предметом торговли. Она была распространена на Северо-Западе Руси в таких городах, как Новгород, Псков, Старая Ладога.

Смирнов отметил, что в основном в «Мельницу» играли на досках, поэтому существует вероятность, что найденный кирпичный образец игрового поля периода 1560—1580-х годов является одним из самых поздних в Европе.

В июле 2017 года сообщалось, что недалеко от города Выборга в Ленинградской области археологи нашли группу каменных курганов бронзового века.

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