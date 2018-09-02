В Египте обнаружили остатки деревни эпохи неолита

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В Египте в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия египетско-французская археологическая миссия нашла остатки деревни эпохи неолита.
В Египте обнаружили остатки деревни эпохи неолита
  • © Ministry of Antiquities
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Об этом пресс-служба Министерства по делам древностей Египта заявила на своей странице в Facebook.

Глава сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави сообщил, что особая важность этой находки заключается в том, что раньше поселения эпохи неолита (4200—2900 года до нашей эры) в данном регионе не находили.

Отмечается, что при проведении раскопок обнаружили остатки зданий и хранилищ, где археологи нашли следы растений и костей животных.

Кроме этого, во время раскопок были найдены каменные орудия и керамика, что говорит о том, что жители этой деревни вели хозяйство.

По данным главы управления морской археологии Нади Хадар, планируется изучить обнаруженные в поселении органические останки.

Ранее учёные из Египта рассказали о предварительных результатах исследования останков в гигантском чёрном саркофаге, который был найден в городе Александрия в июле этого года.

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