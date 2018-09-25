В Севастополе нашли около 50 подводных археологических объектов за сезон
«Акватория Северной стороны Севастополя — мыс Константиновский и район устья реки Бельбек — является одним из перспективных районов подводно-археологических исследований», — заявил кандидат исторических наук Виктор Лебединский.
По его словам, находки свидетельствуют об оживлённом мореплавании в этом районе на протяжении почти двух тысяч лет.
Например, в районе реки Бельбек обнаружены два железных якоря, относящихся, предположительно, к II—III векам н. э.
Теперь учёные изучают объекты, чтобы уточнить датировку.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае нашли более 100 новых петроглифов.