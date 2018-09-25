В Севастополе нашли около 50 подводных археологических объектов за сезон

Представители Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН нашли около 50 подводных археологических объектов в районе мыса Константиновский за время полевого сезона. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Акватория Северной стороны Севастополя — мыс Константиновский и район устья реки Бельбек — является одним из перспективных районов подводно-археологических исследований», — заявил кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

По его словам, находки свидетельствуют об оживлённом мореплавании в этом районе на протяжении почти двух тысяч лет.

Например, в районе реки Бельбек обнаружены два железных якоря, относящихся, предположительно, к II—III векам н. э.

Теперь учёные изучают объекты, чтобы уточнить датировку.

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