В Красноярском крае нашли более 100 новых петроглифов

Короткая ссылка
При обследовании Шалоболинской писаницы в Красноярском крае нашли свыше 30 новых плоскостей с более чем 100 петроглифами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное отделение Русского географического общества.
В Красноярском крае нашли более 100 новых петроглифов
  • ©expedition_center_rgo
  • vk.com

«Во время работ был обследован весь горный массив писаницы на протяжении около 3 км. Выявлено порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой, в технике выбивки, гравировки и протира», — заявил научный руководитель экспедиции историк Александр Заика.

По его словам, более 100 — это новые плоскости и петроглифы.

Временной диапазон изображений достаточно широк — около 9 тыс. лет.

Как уточнил эксперт, представлены животные, в том числе лоси, маралы, кабаны, лошади.

«Люди показаны в лодках, верхом на лошадях, на лыжах. Часто иллюстрируются сцены охоты, битвы, культовых обрядов. Особый интерес вызывают изображения мифических хищников и фантастические образы в виде масок-личин, которые выполнены 4 тыс. лет назад», — отметил он.

Шалаболинская писаница — памятник наскального искусства. По оценке учёных, всего там более 550 петроглифов. Прошедшая экспедиция — первый этап проекта краевого отделения РГО по спасению объекта культурного наследия.

Ранее НСН сообщала о выставке, посвящённой археологическим находкам из кургана Госпитальный в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить