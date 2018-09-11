В Красноярском крае нашли более 100 новых петроглифов

При обследовании Шалоболинской писаницы в Красноярском крае нашли свыше 30 новых плоскостей с более чем 100 петроглифами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное отделение Русского географического общества.

«Во время работ был обследован весь горный массив писаницы на протяжении около 3 км. Выявлено порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой, в технике выбивки, гравировки и протира», — заявил научный руководитель экспедиции историк Александр Заика.

По его словам, более 100 — это новые плоскости и петроглифы.

Временной диапазон изображений достаточно широк — около 9 тыс. лет.

Как уточнил эксперт, представлены животные, в том числе лоси, маралы, кабаны, лошади.

«Люди показаны в лодках, верхом на лошадях, на лыжах. Часто иллюстрируются сцены охоты, битвы, культовых обрядов. Особый интерес вызывают изображения мифических хищников и фантастические образы в виде масок-личин, которые выполнены 4 тыс. лет назад», — отметил он.

Шалаболинская писаница — памятник наскального искусства. По оценке учёных, всего там более 550 петроглифов. Прошедшая экспедиция — первый этап проекта краевого отделения РГО по спасению объекта культурного наследия.

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