Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином

Новая малая планета Солнечной системы (2015 TG387) получила название Гоблин, сообщает Центр по изучению малых планет Международного астрономического союза.

Как уточняет National Geographic, планета была открыта в 2015 году Скоттом Шепардом из Университета Карнеги и его коллегами.

Она движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите.

Гоблин совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 40 тыс. лет.

Планета находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 км.

Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.

Утверждалось, что указанные снимки являются первыми в истории.