Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином

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Новая малая планета Солнечной системы (2015 TG387) получила название Гоблин, сообщает Центр по изучению малых планет Международного астрономического союза.
Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином
  • © Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for Science

Как уточняет National Geographic, планета была открыта в 2015 году Скоттом Шепардом из Университета Карнеги и его коллегами.

Она движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите. 

Гоблин совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 40 тыс. лет. 

Планета находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 км. 

Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу

Утверждалось, что указанные снимки являются первыми в истории.

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