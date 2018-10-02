Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином
- © Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for Science
Как уточняет National Geographic, планета была открыта в 2015 году Скоттом Шепардом из Университета Карнеги и его коллегами.
Она движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите.
Гоблин совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 40 тыс. лет.
Планета находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 км.
Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.
Утверждалось, что указанные снимки являются первыми в истории.