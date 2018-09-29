В NASA предупредили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен
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Как уточняет издание Express, точные размеры космического тела в настоящий момент неизвестны.
Однако, как отмечают в NASA, длина астероида, по некоторым оценкам, варьируется от 70 до 160 метров.
Отмечается, что скорость, с которой движется SP1, составляет примерно 36 700 миль в час (около 60 тыс. км/ч).
На наименьшем расстоянии от Земли он будет находиться в среду, 3 октября.
Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.
Утверждалось, что указанные снимки являются первыми в истории.