В NASA предупредили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

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Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1, размеры которого сопоставимы с часовой башней Вестминстерского дворца, расположенного в Лондоне.
В NASA предупредили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен
  • ©pixabay.com

Как уточняет издание Express, точные размеры космического тела в настоящий момент неизвестны.

Однако, как отмечают в NASA, длина астероида, по некоторым оценкам, варьируется от 70 до 160 метров.

Отмечается, что скорость, с которой движется SP1, составляет примерно 36 700 миль в час (около 60 тыс. км/ч).

На наименьшем расстоянии от Земли он будет находиться в среду, 3 октября. 

Ранее сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу

Утверждалось, что указанные снимки являются первыми в истории.

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