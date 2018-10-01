«Роскосмос» рассматривает версию повреждения «Союза» на борту МКС

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«Роскосмос» рассматривает в качестве одной из версий появления отверстия в «Союзе МС-09» его повреждение на борту МКС кем-то из членов экипажа.
«Роскосмос» рассматривает версию повреждения «Союза» на борту МКС
  • globallookpress.com
  • © NASA

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исполнительного директора корпорации Сергея Крикалёва.

«Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — рассказал он.

По его словам, это является одной из версий. Также рассматривается вариант повреждения корабля на Земле.

Ранее сообщалось, что повреждённый корабль «Союз МС-09» был допущен к продолжению полёта в составе МКС.

Как ожидается, российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля во время выхода в открытый космос 15 ноября. 

3 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что обшивку «Союза» могли просверлить.

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