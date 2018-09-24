ВОЗ назвала одну из главных причин смертности во всём мире
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные соответствующего доклада.
Отмечается, что ежегодно от последствий чрезмерного употребления алкоголя в мире умирают около 3 млн человек.
Это превышает показатели смертности от СПИДа, насилия, а также вследствие дорожно-транспортных происшествий.
По оценкам ВОЗ, 237 млн мужчин и 46 млн женщин во всём мире страдают от болезней, вызванных употреблением алкоголя.
Также уточняется, что больше всего спиртное употребляют в Европе.
В России, Молдавии и Белоруссии данная тенденция идёт на спад.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения России передавала, что на бутылках со спиртными напитками может появиться изображение с информацией о вреде алкоголя.