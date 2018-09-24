ВОЗ назвала одну из главных причин смертности во всём мире

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что одной из основных причин смертности во всём мире является чрезмерное употребление алкоголя.
ВОЗ назвала одну из главных причин смертности во всём мире
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные соответствующего доклада.

Отмечается, что ежегодно от последствий чрезмерного употребления алкоголя в мире умирают около 3 млн человек.

Это превышает показатели смертности от СПИДа, насилия, а также вследствие дорожно-транспортных происшествий.

По оценкам ВОЗ, 237 млн мужчин и 46 млн женщин во всём мире страдают от болезней, вызванных употреблением алкоголя.

Также уточняется, что больше всего спиртное употребляют в Европе. 

В России, Молдавии и Белоруссии данная тенденция идёт на спад.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения России передавала, что на бутылках со спиртными напитками может появиться изображение с информацией о вреде алкоголя.

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