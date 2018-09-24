Голикова не исключила повышение возраста продажи алкоголя в России

Дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, одной из таких мер может стать повышение возраста покупателей алкогольной продукции.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — приводит её слова РИА Новости.

Голикова отметила, что запретительные меры дают эффект, при этом отметив, что «важно их значение правильно доносить».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.

Также газета «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения писала, что на бутылках со спиртными напитками могут начать размещать изображения с информацией о вреде алкоголя.