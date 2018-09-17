Депутат Госдумы предложил министру здравоохранения ввести в России «сухой закон»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране «сухой закон».

«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьёзных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны», — указывается в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что депутат считает, что в стране необходимо, в частности, радикально поменять механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции,

По мнению Милонова, в последние годы уровень потребления алкоголя в стране находится на высоком уровне, при этом качество продаваемых напитков не всегда отвечает утверждённым стандартам качества и безопасности.

Ранее «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения писали, что на бутылках со спиртными напитками могут начать размещать изображения с информацией о вреде алкоголя.

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