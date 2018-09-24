Главный нарколог Минздрава поддержал идею повысить возраст продажи алкоголя

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Оксана Соломатина
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с RT прокомментировал предложение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 до 21 года.
Главный нарколог Минздрава поддержал идею повысить возраст продажи алкоголя
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Чем меньше группа людей, которая употребляет алкоголь, тем меньше социальных и прочих отрицательных последствий, в том числе экономических. Поэтому такое предложение давно напрашивалось. Оно естественно в логике борьбы с пьянством и алкоголизмом. Необходимо сокращение рынка и доступности к алкоголю населения», — выразил мнение Брюн.

«К сожалению, статистика такая хитрая штука, что мы не можем сказать точных цифр смертности. От алкоголя и косвенных к алкоголю проблем умирают 35—40 тыс. человек в год. Всем известно, что от алкоголя умирают. Умирает молодёжь и люди в трудоспособном возрасте. И врачи это всегда подтвердят. Я думаю, что это напрямую связано с продолжительностью жизни», — заключил он.

Ранее Голикова предложила поднять возраст продажи алкоголя с 18 до 20 или 21 года, чтобы сократить потребление алкоголя.

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